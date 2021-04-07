Диетолог рассказала, какую рыбу лучше выбрать в пост

Если необходимо восполнить утерянное в пост количество белка, то подойдет любая рыба, так как в любом сорте этого продукта приблизительно одинаковое количество белка. Об этом «Звезде» рассказала эндокринолог, диетолог Олеся Гурова.

«Любая рыба полезна. В любой рыбе одинаковое количество белка. Поэтому не имеет значения, какую именно рыбу будет есть человек, если речь идет о том, что ему необходимо получить рыбный белок», - сказала врач.

Однако если необходимо восполнить недостаток белка и при этом не создать гиперкалорийность питания, нужно выбирать менее жирные сорта рыбы. Например, судак, минтай, треску.

«Если рыба более жирная, то это значит лишь, что в ней больше жира, это не отражается на количестве белка. Если мы говорим про калорийность рыбы в целом, то как раз жирная рыба менее предпочтительна, потому что в ней будет больше калорий», - объяснила специалист.

Гурова отметила, что во время поста в принципе не приходится говорить о рациональном питании, потому что в рационе человека систематически не хватает белка.

«Если у человека стоит задача съест белок, то неважно какую ему есть рыбу. Если речь стоит о балансе, то во время поста мы вообще не говорим о нем, потому что пост сам по себе - это не совсем рациональное питание, потому что количество белка “проваливается”, то есть возникает его недостаток», - заявила она.

По словам диетолога, при таком питании человек восполняет не все вариации белка, которые существуют: он получает только растительные белки.