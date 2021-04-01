Более 100 тысяч патронов нашли в доме жителя Мытищ, устроившего перестрелку со спецназом

В доме Владимира Барданова, который устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи, обнаружили 33 ствола и более 100 тысяч патронов. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Подмосковью Ольга Врадий.

«Изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен», - указала Врадий.

Она добавила, что правоохранители также нашли в доме Барданова одну шашку с залпом, две гранаты страйкбольные и один муляж гранаты. Были изъяты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, уточнила представитель СКР, однако какие именно, она не конкретизировала.

Более того, на территории участка также нашли вольеры и террариумы, в которых содержались два медведя, два крокодила и енот.

Напомним, во вторник утром, 30 марта домой к Барданову прибыли правоохранители с целью проверить данные о его причастности к незаконному обороту оружия. По данным СКР, хозяин особняка оказал сопротивление, забаррикадировался на втором этаже и начал стрелять по силовикам. Вечером спецназовцы пошли на штурм, в ходе которого один из правоохранителей был ранен. Позже в доме начался пожар, в котором, согласно сведениям РИА Новости, мог погибнуть и сам владелец особняка.