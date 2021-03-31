СК РФ: в доме «мытищинского стрелка» обнаружены человеческие останки
В ближайшее время планируется проведение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической и баллистической экспертиз.
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В подмосковном поселке Вешки в доме «мытищинского стрелка» обнаружены человеческие останки. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
«После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части №17 при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки», - уточнила она.
По словам Врадий, планируется проведение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической и баллистической экспертиз.
На данный момент место происшествия оцеплено, осмотр помещений проводят взрывотехники. После этого к работе приступят криминалисты и следователи.