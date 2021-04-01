Адвокат Добровинский предложил помощь семье, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Юрист Александр Добровинский заявил, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей в аварии на Новинском бульваре 41-летней женщины-водителя Volkswagen и ее семьи. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в одном из столичных медицинских учреждений.

В аварии, которую спровоцировал выехавший на встречную полосу автомобиль Audi, которым управлял скандально известный блогер и пранкер Эдвард Бил, пострадали сразу пять автомобилей.

«К сожалению, эта ситуация мне до боли знакома. Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, соглашусь им помочь. И сделаю это бескорыстно», - цитирует защитника ТАСС.

В пресс-службе адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» также подтвердили, что глава их юридической компании готов оказать помощь пострадавшим бесплатно, если они решат к нему обратиться.

С места аварии супруг пострадавшей 41-летней Марии, которая, как оказалось, работает в одном из комитетов Государственной Думы, отправился к ней больницу. Сам YouTube-блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Смоленской, как позже добавили в ГИБДД, был за рулем без документов. Сейчас его отвезли в отдел полиции на разбор ДТП.