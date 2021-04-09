Преступления без срока давности: о чем повествуют рассекреченные МО РФ документы о зверствах нацистов

Министерство обороны РФ рассекретило документы о зверствах нацистов. На сайте ведомства в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей появился целый раздел под названием «Забвению не подлежит». Там опубликованы отчеты, донесения и фотографии, в которых описываются чудовищные подробности массовых убийств фашистами мирного населения. Корреспондент «Звезды» изучил документы.

На снимке, сделанном в 1943 году, видно, как немецкие солдаты как заправские взломщики грабят магазин в захваченном Пскове. Письмо с этой фотокарточкой эсэсовец Курт Вэбер не успел отослать домой. Он был убит в бою, конверт красноармейцы нашли в его вещах.

«Здесь мы здорово поживились, мне достались два костюма, отрез для мамаши, дюжина чулок для мамаши и Ленхен и еще разное барахло», - говорится в его письме.

Нацисты сами вели летопись своих зверств. Все это впоследствии стало уликами - вслед за частями Красной армии, освободившими наше Отечество и половину Европы, шли следователи.

Свидетельства очевидцев - только подлинные показания тех людей, которые своими глазами видели все, что происходило на оккупированной территории. Большинство таких папок десятилетиями хранились под грифом «Секретно», который был снят совсем недавно. В данный момент узнать правду о преступлениях, которым не может быть никакого оправдания, может каждый.

Рассекреченные документы охватывают весь период войны. В первый же день Великой Отечественной в городке Домачево Брестской области на оккупированной территории оказался детский дом. Из ста воспитанников спастись удалось менее, чем половине. 54 ребенка расстреляны. И это далеко не единственный эпизод избиения младенцев фашистами.

«Было нормой согнать население в огороженную проволокой местность, отобрать у матерей младенцев и тут же на глазах родителей взять детей за ножки, и ударом об угол дома, о дерево раздробить череп на глазах у родителей», - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью центрального архива Минобороны РФ Виктория Кояева.

На сайте опубликованы исторические документы посвященные международному дню освобождения узников фашистских лагерей. Отдельного раздела посвященного этой теме в центральном архиве Минобороны нет. Иначе в него попали бы каждое донесение, каждая шифровка с передовой, начиная с 1943 года.

В распоряжении «Звезды» также оказался рассекреченный доклад начальнику главного политического управления Красной армии. Войска первого украинского фронта в Краковском воеводстве Польши освободили «Гайда лагерь» - концлагерь, в котором за три года были уничтожены около ста тысяч человек.

В лагерь ежедневно привозились на автомашинах по 80-150 человек заключенных, большей частью из тюрьмы Жешува, в их числе были мужчины, женщины и дети. В близлежащих селах были слышны ежедневно пулеметные очереди и одиночные выстрелы из лагеря, когда немцы расправлялись с заключенными в лагере.

Отдельный раздел мультимедиа экспозиции на сайте Минобороны посвящен документам, описывающим преступления нацистов в Освенциме и на других фабриках смерти. По словам свидетелей, долгое время в Треблинке не справлялись с уничтожением тел. Ежедневно на станцию прибывали по несколько эшелонов - в каждом от 6 до 8 тысяч узников.

Приехавшие из Германии инженеры внесли ряд конструктивных изменений. На основании уже приобретенного опыта предложили нижним слоем укладывать обязательно трупы женщин, так как ввиду больших жировых отложений они лучше горят. Кроме того, трупы стали укладывать в определенном порядке, несколько реже. Тем самым был ускорен процесс сжигания трупов.

Над заключенными ставили медицинские эксперименты. В них заставляли участвовать и детей. На территории Минской области существовал специализированный концлагерь, все его узники были несовершеннолетними.

«У детей, которые находились в этом лагере, гитлеровцы забирали кровь, которая отправлялась в госпиталя для ослабленных военнослужащих вермахта. Считалось, что именно таким образом можно восстановить их здоровье, причем учитывался и такой медицинский факт, что кровь именно русских детей, скажем так, защищает от заболевания холерой или тифом», - рассказала документовед.

Иван и Владимир Грачевы были узниками 6 концлагерей. Сейчас они живут неподалеку от одного из них в поселке Демянск новгородской области. Теперь уже почти ничто здесь не напоминает о том, что в округе городка были уничтожены почти 100 тысяч пленных красноармейцев. Братья Грачевы попали в плен в 1941 году. Из Демянска немцы отправили их под Ленинград. Там они и попали в госпиталь, где качали детскую кровь.

«То ли крови с нас стали больше брать, то ли чаще, я не могу сказать, но вдруг стали умирать - сначала девочки и не сразу, а где-то на четвертый день. Где-то на второй их скрючивало и они входили в кому, умирали, а потом и мальчики. Нас осталось не менее 50 человек. А было сколько? Человек 200...не меньше», - приводятся воспоминания Ивана Грачева.

На сайте проекта - страницы фронтовой прессы, которая описывала преступления нацистов. Корреспонденты газет на всех фронтах передавали заметки о злодеяниях, совершенных противником за годы оккупации. И теперь их свидетельства вместе с недавно рассекреченными армейскими документами рассказывают страшную правду о войне, которая, как и следует из названия проекта, забвению не подлежит.