Вопросы истории «Забвению не подлежит»: Минобороны рассекретило архивы о зверствах фашистов в годы войны Ян Брацкий Публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России запускает историко-познавательный раздел «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Одиннадцатого апреля 1945-го года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Эта дата стала международным символом борьбы людей за жизнь, свободу и человечность. На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы - задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы, среди которых были русские, украинцы и белорусы, поляки и австрийцы, словенцы, болгары и представителей других народностей и национальностей. © Минобороны России Основу раздела составляют документальные свидетельства зверств над узниками концлагерей - военнопленными и мирными жителями. Так, в приведенном рассказе военных врачей Красной Армии, плененных немцами в сентябре 1941-го года, описываются жуткие условия содержания советских военнопленных в созданном осенью того же года на бывшем сенном пункте города Демянска (ныне - в составе Новгородской области) концлагере. В первые несколько месяцев узники, которых к концу 1941-го года здесь было около 13 тысяч человек, находились под открытым небом. «Позднее были устроены бункера-землянки для военнопленных, в которые загоняли по 70-80 человек. В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя», - говорится в документе. При этом, узников заставляли работать по 12 часов на строительстве дорог и валке леса. Первые несколько дней пленных не кормили, затем по 10 человек под конвоем выводили на ближайшие огороды и разрешали копать картошку. Ни о каком ее приготовлении речи не шло - ее съедали сырую, с кожурой. Согласно показаниям врачей, охрана лагеря пользовалась любым удобным случаем для физического истребления военнопленных. Одним из таких поводов для убийств был выход пленного из землянки с наступлением темноты по естественным надобностям. От подобных убийств, непосильной работы, истощения и болезней смертность среди военнопленных была запредельной. К маю 1942-го года в Демянском лагере из 13 тысяч узников в живых оставалось лишь порядка 700 военнопленных. Очередным свидетельством бесчеловечного отношения фашистских захватчиков к мирным жителям оккупированных стран служит, например, опубликованное в разделе расследование военной прокуратуры 65-й армии о злодеяниях немцев в созданных для массового уничтожения мирного населения лагерей в районе станции Треблинка Варшавского воеводства. Документ составлен в сентябре 1944-го года, сразу после освобождения войсками 1-го Белорусского фронта этих мест. Согласно расследованию, два обнаруженных лагеря были созданы в 1941 и 1942 годах. При этом первый лагерь «скромно назван» немцами «Арбайтслагерь», то есть «рабочий лагерь», а второй, созданный позднее почти на год, получил название «Тодлагерь» - «лагерь смерти». В расследовании лагерь под номером два назван международным комбинатом смерти. «Ежедневно в лагерь поступало три-четыре эшелона по шесть-восемь тысяч людей в каждом. Эшелоны поступали из различных оккупированных стран Европы: областей СССР, Чехословакии, Австрии, Болгарии, Греции, Польши, а также территории собственно Германии», - говорится в архивном документе. Следствием установлено, что только за год - с июля 1942-го года по август 1943-го года - сюда было привезено около трех миллионов людей из различных стран оккупированной Европы. «Здесь были грудные дети и старики. Здесь было много женщин», - свидетельствуют документы. Издевательства и массовые убийства людей начинались еще по дороге в треблинские лагеря. Схваченные на улицах, в собственных домах, на предприятиях и в учреждениях, без каких бы то ни было предупреждений и обвинений, люди загонялись в подготовленные 60-вагонные товарные эшелоны, набивались по 100-200 человек в каждый вагон, имевший лишь одно небольшое окошко. В течение нескольких суток в пути двери вагонов ни разу не открывались. Пищу и даже воду люди не получали вовсе. Малейшую попытку получить воду извне обрывали расстрелами. «В редких случаях, охранявшие эшелон немцы и вахтманы передавали по стакану воды, но непременно при этом брали у несчастных в виде вознаграждения золотые часы, браслеты и другие ценности», - говорится в представленных документах. При таких условиях, а также от периодических расстрелов вагонов, когда эшелон прибывал в лагерь, во многих случаях до половины людей из числа погруженных в вагоны оказывались мертвыми. Основная масса заключенных сразу по прибытию эшелона в «лагерь смерти» после прохождения «раздевалки» отправлялась в так называемые «бани», где происходило массовое убийство людей газом. В документе описывается множество способов издевательств и убийств узников солдатами охраны и обслуживающим персоналом лагерей. © Минобороны России Примечателен и характерен для большинства фашистских лагерных порядков описанный в указанном расследовании способ грабежа людей, поставленный гитлеровцами буквально на поток. Во многих случаях увозимым в лагеря европейцам сообщалось, что они переселяются на Украину, где им будет предоставлено жилье, надел земли и работа. Поэтому множество людей отправлялись в такие «переселения», стараясь захватить побольше имущества и все личные ценности. При прибытии в лагеря все это, конечно, изымалось нацистами. В треблинском «лагере смерти» существовало четыре специальных склада-барака, в которых работала днем и ночью рабочая команда из числа узников, занятая сортировкой и упаковкой для отправки в Германию награбленного имущества и ценностей. «Только за один год, с июля 1942-го по август 1943-го, из Треблинки было отправлено на запад всякого имущества, не считая ценностей, медицинского инструментария, одежды и обуви (…) 400 вагонов. Женских волос, кроме того, 25 вагонов», - говорится в мультимедийном разделе. Опубликованное в разделе расследование военной прокуратуры 1-го Белорусского фронта свидетельствует о бесчеловечном обращении гитлеровских оккупантов с советскими военнопленными и мирными жителями в так называемых Сухожебрских лагерях в Варшавском воеводстве, освобожденных войсками фронта осенью 1944-го года. В опубликованном акте о зверствах захватчиков рассказывается, что два лагеря начали строиться в марте 1941-го года. Первые военнопленные в количестве около 100 человек были брошены сюда уже к вечеру 23 июня. Причем, среди советских военнопленных были и поляки в гражданской одежде. Землянки заключенные рыли себе сами. К концу 1941-го года число узников обоих лагерей доходило до 120 тысяч. Причем, как указано в акте, вместе с рядовыми бойцами в лагерь направлялись и командиры Красной Армии, а частично и генералы. «Приблизительно с января-февраля 1942-го года завоз военнопленных в лагерь прекратился и к июлю того же года лагерь был ликвидирован», - отмечено в архивных документах. К моменту прихода войск Красной Армии от лагеря ничего не осталось - только поле, засеянное хлебом. Условия содержания заключенных Сухожебрских лагерей подчинялись только одной цели - их скорейшему уничтожению. «Главным методом истребления узников являлся голод», - подчеркивается в акте. Военнопленные и мирные жители гибли здесь в огромных количествах: по показаниям свидетелей ежедневно из лагеря вывозилось до 35 подвод трупов, причем нередко подводы делали по два рейса и вывозили по пять-семь тел каждая. В августе 1941-го года, видя неизбежную гибель, большая группа военнопленных «в отчаянии с криком ура бросилась на проволочное заграждение лагеря». Все они были расстреляны немцами, а их тела несколько дней провисели на колючей проволоке. Немаловажную часть опубликованной подборки архивных материалов представляют документы, свидетельствующие о бесчеловечном обращении фашистских захватчиков с детьми народов оккупированных стран. В уже упомянутом документе-расследовании военной прокуратуры приводится пример убийств младенцев, когда надсмотрщик, вырывая из рук матерей плачущих детей, брал их за ножки и убивал ударом головой о стену. Свидетельств убийств детей подобным способом в опубликованных материалах немало. © Минобороны России Так, например, среди фотографий с раскопок массового расстрела жителей города Сокаль Львовской области, производимых на освобожденных территориях специально созданной комиссией, запечатлены эксгумированные детские тела. В другом опубликованном документе - акте о зверствах, совершенных немцами над советскими гражданами за время оккупации Виленской области с 24 июня 1941-го года по 9 июля 1944-го года - говорится о существовавшем в районе железнодорожной станции Понары (в 10 километрах юго-западнее Вильнюса) месте массового уничтожения советских граждан под названием «База». В тексте документа также указывается, что детей брали за ноги и убивали о деревья. Всего же в этот лагерь уничтожения за три года временной оккупации Понар было привезено и убито свыше 200 тысяч человек. Сюда сгонялись пешими колоннами по нескольку тысяч, привозились на сотнях автомобилей и железнодорожными составами мирные жители со всей Литовской ССР и пленные красноармейцы. Мирные жители свозились сюда под тем же фашистским предлогом - под видом перемещения на новое место жительства и работу. Люди семьями шли и ехали с личными вещами. Сюда сгоняли евреев, поляков, белорусов, литовцев и русских. Особо выделяется из опубликованных документов раздела Акт от 15 августа 1944-го года, составленный местными жителями, «О зверствах немецко-фашистских мерзавцев в районном центре Домачево Брестской области». Документ рассказывает о трагической судьбе воспитанников детского дома, расстрелянных оккупантами. Среди страниц документа - поименные списки детей от двух до 12 лет, погибших от рук фашистов, или (перед самым расстрелом) взятых на воспитание местными жителями с подробным указанием их имен и адресов. Как значится в Акте, из 100 воспитанников было расстреляно 54 ребенка, сдано в гетто, где впоследствии также расстреляны - 15, взято родственниками и местными жителями - 27. Трое ребят погибли в первый день войны, судьба одного ребенка не установлена. В Акте приводятся показания местных жителей и всех работников детского дома - непосредственных свидетелей трагических последних месяцев его существования. Подробно рассказывается о том, что дети сильно голодали, болели и умирали, не получая достаточного количества даже основных продуктов от оккупационных властей, а также о том, как и где именно совершилась бесчеловечная казнь 54 ребят. Из всех погибших детей спастись удалось только 12-летней Кавалеровой Але, чудом убежавшей из гетто. Еще одно бесчеловечное преступление оккупантов описывается в опубликованном политдонесении политуправления 1-го Белорусского фронта начальнику ГлавПУра Красной Армии от 20 июля 1944-го года о детском лагере в селе Скобровка Пуховического района Минской области, существовавшем с мая по июль 1944-го года, в котором изначально находилось около 2000 детей от шести до 14 лет. В документе приводятся доказательства, что детей отбирали для возможной диверсионной работы, а также брали у них кровь, зачастую всю, не оставляя ребенку никакого шанса на выживание, для раненых немецких офицеров, так как, по приведенному мнению самих немцев, «русская кровь имеет противотифозный иммунитет». © Минобороны России В разделе представлен и ряд документов, подтверждающих чудовищные преступления гитлеровского режима и судорожные попытки их скрыть в лагере Освенцим. В информационной сводке политотдела 60-й армии от 26 января 1945-го года о положении на вновь освобожденной армией территории Польши приводятся некоторые показания уцелевших узников этого концлагеря о бесчеловечных условиях и беспрерывных «конвейерах» по уничтожению заключенных. К сводке приложена цифровая копия подлинника (с переводом) карты-схемы путей сообщения между лагерем Освенцим и его филиалами Подробный отчет специальной комиссии об увиденном и предварительно расследованном на территории концлагеря Освенцим и его многочисленных филиалов представлен в донесении начальника Политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майора Яшечкина. К политдонесению приложен перевод документа «Миллионы обвиняют!», составленного членом комиссии - доверенным Национального комитета «Свободная Германия» лейтенантом Леше. В разделе опубликованы номера фронтовых и армейских газет, в материалах которых рассказано об ужасах, творимых немецкими фашистами над заключенными концлагерей и мирным населением. К примеру, в приведенных в разделе сентябрьских 1944-го года номерах газеты политуправления 2-й гвардейской танковой армии «Ленинское знамя» опубликовано Коммюнике Польско-советской чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немцев, совершенных в лагере уничтожения на Майданеке в городе Люблин. Декабрьский номер газеты посвящен описанию злодеяний фашистов на территории города Львова и Львовской области. Газета 1-го Украинского фронта «За честь родины» в марте и мае 1944-го года публиковала сообщения Чрезвычайной госкомиссии о разрушениях и зверствах в Киеве, о директивах и приказах гитлеровского правительства об истреблении советских военнопленных и мирных граждан. Документы фашистских оккупационных властей, опубликованные в разделе, подтверждают, что человеконенавистническое отношение к народам на оккупированных территориях являлось частью политики немецкого фашистского государства. © Минобороны России Так, в «Памятке для немецких крестьян», распространявшейся гитлеровцами среди немецкого населения во время оккупации Польши, недвусмысленно читается презрительное отношение к полякам, работающим в немецких хозяйствах. «Держитесь подальше от поляков, не разрешайте полякам есть с вами за одним столом, не предоставляйте полякам никаких льгот, по отношению к полякам держись самоуверенно», - гласит памятка. Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации. 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