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В США заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины

Роман Захаров
17:55 11.04.2021
По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, президент США Джо Байден считает, что у Москвы и Вашингтона есть вопросы, по которым возможна совместная работа.
В США заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В США озабочены ситуацией на юго-востоке Украины, и американские власти уже обсуждают эту проблему с европейскими странами. Такое заявление сделал в интервью телеканалу NBC госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«США поддерживают очень тесные контакты и координацию с союзниками и партнерами в Европе», - сказал он.

Руководитель Госдепа также сообщил, что по мнению президента США Джо Байдена, у Москвы и Вашингтона есть вопросы, по которым возможна совместная работа.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, в регион стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

Комментируя происходящее, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от масштаба военных действий в зоне конфликта. 

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