Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Козак назвал действия Киева в Донбассе пиар-ходом

Роман Захаров
17:41 08.04.2021
По мнению российского политика, действующая украинская власть сейчас пытается отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в государстве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Киев пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий в Донбассе. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе встречи с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

«Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира - прим. ред.) Зеленского. Это их стандартный рецепт», - высказал он свою точку зрения.

По мнению Козака, действующая украинская власть сейчас пытается отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в государстве.

«Новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза"», - добавил он, отметив, что для этих целей имитируются обстрелы и перебрасывается на юго-восток Украины военная техника.

Заместитель главы администрации российского президента также обратил внимание, что западные партнеры России по нормандскому формату движутся в заданном украинским руководством фарватере затягивания переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. По его словам, все будет зависеть от масштаба происходящего в зоне конфликта.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:08 В стране и мире
Видео
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
16:04 Эксклюзив
Видео
Пламя среди моря: что известно о пожаре на борту траулера в Охотском море
14:27 Армия
Видео
Филигранная работа: экипажи Ил-78 и Су-34 ЦВО продемонстрировали дозаправку в воздухе
13:00 В стране и мире
Видео
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
10:29 В стране и мире
Видео
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
Популярное
Популярное
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Видео
«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве
Видео
Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.