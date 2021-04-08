Козак назвал действия Киева в Донбассе пиар-ходом

Киев пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий в Донбассе. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе встречи с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

«Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира - прим. ред.) Зеленского. Это их стандартный рецепт», - высказал он свою точку зрения.

По мнению Козака, действующая украинская власть сейчас пытается отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в государстве.

«Новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза"», - добавил он, отметив, что для этих целей имитируются обстрелы и перебрасывается на юго-восток Украины военная техника.

Заместитель главы администрации российского президента также обратил внимание, что западные партнеры России по нормандскому формату движутся в заданном украинским руководством фарватере затягивания переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. По его словам, все будет зависеть от масштаба происходящего в зоне конфликта.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.