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СМИ: памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона

Олеся Степакова
16:57 11.04.2021
После известий о кончине супруга Елизаветы II, в Сети создали петицию, адресованную премьеру Борису Джонсону, с просьбой возвести памятник герцогу.
СМИ: памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Памятник покойному британскому принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

По данным издания, большинство парламентариев уже поддержали инициативу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, скорее всего, также поддержит эту идею, пишет издание со ссылкой на источник.

Как отмечается, памятник планируют возвести недалеко от Букингемского дворца, на улице Мэлл – установка будет частично финансироваться за счет добровольных пожертвований.

После известий о смерти принца Филиппа в Сети создали петицию, адресованную премьеру, с просьбой установить памятник герцогу Эдинбургскому. Ее подписали уже 6 069 человек, уточняют в СМИ.

Напомним, принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся в следующую субботу, 17 апреля на территории Виндзорского замка.

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