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Джонсон объяснил, почему не придет на похороны принца Филиппа

Анна Касаткина
23:29 10.04.2021
Участвовать в похоронах из-за пандемии смогут только 30 человек.
Джонсон объяснил, почему не придет на похороны принца Филиппа
© Фото: Han Yan globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа. Об этом заявил представитель Даунинг-стрит.

Решение принято после сообщения Букингемского дворца о том, что на в похоронах смогут участвовать только 30 человек из-за ограничительных мер по COVID-19.

«Премьер-министр хочет действовать в интересах королевской семьи, и потом не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы позволить сделать это как можно большему количеству членов семьи», - цитирует заявление Sky News.

Похороны принца Филиппа состоятся в следующую субботу, 17 апреля, на территории Виндзорского замка. Общественности рекомендовано смотреть трансляцию процесса по телевизору.

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетия.

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