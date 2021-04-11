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Историк описал церемонию похорон принца Филиппа

Виктория Ивашечкина
07:06 11.04.2021
По словам эксперта, прощание с членом королевской семьи состоит из нескольких этапов.
Историк описал церемонию похорон принца Филиппа
© Фото: stefan zeitz via www.imago-image globallookpress
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Историк погребальной культуры Михаил Питателев рассказал, что королевский траурный протокол в Великобритании подразумевает два вида похорон: государственные и церемониальные. По мнению эксперта, принца Филиппа похоронят согласно второй традиции, передает «360». 

По словам Питателева, прощание с членом королевской семьи состоит из нескольких этапов. Это официальное объявление о смерти. При этом, если бы принц был наследником престола, гроб с его телом поставили бы в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента.

Супруга Елизаветы II доставят в Виндзорский замок, где с ним смогут проститься придворные. В конце выступит лорд-камергер, который отвечает за хозяйство двора.

Далее состоится богослужение по канонам англиканской церкви, а затем принца Филиппа похоронят в семейном склепе с соблюдением королевских правил.

Напомним, принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся в следующую субботу, 17 апреля.

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