Историк описал церемонию похорон принца Филиппа

Историк погребальной культуры Михаил Питателев рассказал, что королевский траурный протокол в Великобритании подразумевает два вида похорон: государственные и церемониальные. По мнению эксперта, принца Филиппа похоронят согласно второй традиции, передает «360».

По словам Питателева, прощание с членом королевской семьи состоит из нескольких этапов. Это официальное объявление о смерти. При этом, если бы принц был наследником престола, гроб с его телом поставили бы в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента.

Супруга Елизаветы II доставят в Виндзорский замок, где с ним смогут проститься придворные. В конце выступит лорд-камергер, который отвечает за хозяйство двора.

Далее состоится богослужение по канонам англиканской церкви, а затем принца Филиппа похоронят в семейном склепе с соблюдением королевских правил.

Напомним, принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоятся в следующую субботу, 17 апреля.