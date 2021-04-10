Кардиолог рассказал, можно ли самостоятельно распознать порок сердца

Самостоятельно распознать у себя порок сердца невозможно. Поставить диагноз может только специалист. Об этом предупредил врач-кардиолог Юрий Конев.

Он отметил, что симптомы порока сердца неспецифические. К примеру, одышка и отеки могут быть признаками и других заболеваний.

«Надо диспансеризацию проходить раз в год»,- добавил специалист.

Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов заявил, что регулярный недосып может стать причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой.