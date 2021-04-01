Врач рассказал о рисках развития болезней сердца и диабета при недосыпе

Регулярный недосып может стать причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

В частности, он становится причиной развития артериальной гипертонии более чем в 1,5 раза, увеличивает риск появления хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

У недосыпающих людей снижается иммунитет и увеличивается подверженность различным инфекциям. Также есть риск нарушений углеводного обмена и появления сахарного диабета.

По словам Полуэктова, негативное влияние на организм происходит только в случае регулярного недосыпа. Как влияет на человека эпизодический недосып, пока неизвестно.