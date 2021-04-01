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Врач рассказал о рисках развития болезней сердца и диабета при недосыпе

Светлана Головина
10:00 01.04.2021
По словам специалиста, у регулярно недосыпающих людей увеличивается подверженность различным инфекциям.
Врач рассказал о рисках развития болезней сердца и диабета при недосыпе
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Регулярный недосып может стать причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

В частности, он становится причиной развития артериальной гипертонии более чем в 1,5 раза, увеличивает риск появления хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

У недосыпающих людей снижается иммунитет и увеличивается подверженность различным инфекциям. Также есть риск нарушений углеводного обмена и появления сахарного диабета.

По словам Полуэктова, негативное влияние на организм происходит только в случае регулярного недосыпа. Как влияет на человека эпизодический недосып, пока неизвестно.

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