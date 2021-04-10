В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских радикалов

В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов территории Донецкой народной республики. Такое заявление сделал замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики», - приводит РИА Новости слова Басурина.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли минометный удар по поселку Октябрь в Донецкой народной республике.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, в регион стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

В четверг, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от масштаба происходящего в зоне конфликта.