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ВСУ нанесли минометный удар по поселку Октябрь в ДНР

Роман Захаров
15:59 10.04.2021
О жертвах и разрушениях к настоящему моменту информации нет.
ВСУ нанесли минометный удар по поселку Октябрь в ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ВСУ нанесли минометный удар по поселку Октябрь в Донецкой народной республике. Такое заявление сделали в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

О жертвах и разрушениях к настоящему моменту информации нет.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, в регион стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от масштаба происходящего в зоне конфликта.

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