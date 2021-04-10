СМИ: принца Филиппа перезахоронят

Гроб с телом герцога Эдинбургского Филиппа будет находиться в Королевском склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке вплоть до кончины королевы Елизаветы II. Сообщает британский таблоид The Mirror.

После смерти Елизаветы II его перезахоронят рядом с королевой в мемориальной часовне Святого Георгия.Предположительно, дата похорон герцога будет объявлена в ближайшие дни.

Муж Елизавет II принц Филипп, умер вчера, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны герцога не будут государственными. Супруга Елизаветы II проводят в последний путь в узком семейном кругу.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца. Российский лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости.