В стране и мире Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа Ян Брацкий Российский президент пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа. «Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер сегодня, 9 апреля, в возрасте 99 лет. В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо. Ранее его госпитализировали в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика