Среди пострадавших в Турции российских туристов оказались двое детей

Среди россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, оказались двое детей. Всего в результате ЧП в больницы были доставлены 26 человек, некоторых из них госпитализировали в клиники населенных пунктов Конья и Сельчук, пишут «Известия».

Авария произошла утром, 10 апреля, на трассе Конья-Аксарай. Туристы ехали в Каппадокию. По версии турецких правоохранительных органов, водитель мог не справиться с управлением на обледенелой дороге. Автобус занесло и выбросило в кювет, где он завалился на бок.

Чтобы люди смогли выйти на улицу, одному из мужчин пришлось разбить молотком ветровое стекло. По данным местных СМИ, одна россиянка погибла. В МИД РФ сообщили, что российские дипломаты находятся на связи с местными властями и готовы оказать соотечественникам всю необходимую консульскую помощь.