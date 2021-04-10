Опубликованы первые кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции

В Сети появились первые кадры с места трагедии на трассе Конья-Аксарай в Турции, где перевернулся туристический автобус. Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в 9:30 утра.

На кадрах, опубликованных в Instagram, запечатлен момент сразу после ДТП. Автобус лежит в кювете на боку, а пассажиры пытаются выбраться на снег. Один из мужчин разбил молотком ветровое стекло и в образовавшийся проем начали выходить люди.

Судя по тому, что за кадром слышны переговоры по рации, к этому моменту на место уже прибыли представители оперативных служб.

Известно, что автобус перевозил группу отдыхающих из России в количестве 32-х человек в Каппадокию. По данным Генерального консульства РФ в Анталье, один турист погиб. Пострадавшие были госпитализированы, российские дипломаты находятся в контакте с местными властями.