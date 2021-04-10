Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с местными властями после ДТП с туристами

Посольство и Генконсульство Российской Федерации в Анталье находятся в постоянном контакте с местными властями после происшествия с российскими туристами. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями», - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Трагедия произошла в субботу, 10 апреля, в 9:30 на трассе Конья-Аксарай. Автобус перевозил группу из 32-х российских туристов в Капподокию. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и допустил съезд в кювет. Автобус перевернулся на бок. В результате ДТП один из пассажиров погиб. Двадцать шесть человек пострадали и были госпитализированы.