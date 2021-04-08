В Египте нашли затерянный в песках мегаполис возрастом более 3400 лет

В египетском Луксоре археологи обнаружили занесенные песками городские строения, возраст которых превышает 3400 лет. Об этом сообщает газета «Аль-Баляд».

По мнению ученых, древний мегаполис был построен во времена царя Аменхотепа III, который правил в 1388-1351 годах до нашей эры, и процветал до начала правления фараона Тутанхамона (годы правления: 1332-1323 до н.э.). Всего населенный пункт просуществовал около 30 лет.

Согласно материалу, раскопки города стартовали еще в сентябре прошлого года. Как утверждает известный египтолог Захи Хавас, сразу после начала работ были обнаружены здания из сырцового кирпича. Высота некоторых домов, по его словам, достигает трех метров.

Вскоре стали понятны и масштабы города: на сегодняшний день он является самым крупным известным науке административно-промышленным поселением эпохи Египетской империи на западном берегу Луксора.

«Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах», - объяснил Хавас.

В начале марта этого года ученые в ходе раскопок в Беренике обнаружили древнейшее в Египте кладбище домашних животных. Принципиальным отличием этого захоронения от других является то, что животные во время погребения не были мумифицированы.