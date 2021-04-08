Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Египте нашли затерянный в песках мегаполис возрастом более 3400 лет

Роман Захаров
18:53 08.04.2021
На сегодняшний день он является самым крупным известным науке административно-промышленным поселением эпохи Египетской империи на западном берегу Луксора.
В Египте нашли затерянный в песках мегаполис возрастом более 3400 лет
© Фото: Fynn schmidt, Unsplash
Читайте нас на:

В египетском Луксоре археологи обнаружили занесенные песками городские строения, возраст которых превышает 3400 лет. Об этом сообщает газета «Аль-Баляд».

По мнению ученых, древний мегаполис был построен во времена царя Аменхотепа III, который правил в 1388-1351 годах до нашей эры, и процветал до начала правления фараона Тутанхамона (годы правления: 1332-1323 до н.э.). Всего населенный пункт просуществовал около 30 лет.

Согласно материалу, раскопки города стартовали еще в сентябре прошлого года. Как утверждает известный египтолог Захи Хавас, сразу после начала работ были обнаружены здания из сырцового кирпича. Высота некоторых домов, по его словам, достигает трех метров.

Вскоре стали понятны и масштабы города: на сегодняшний день он является самым крупным известным науке административно-промышленным поселением эпохи Египетской империи на западном берегу Луксора.

«Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах», - объяснил Хавас.

В начале марта этого года ученые в ходе раскопок в Беренике обнаружили древнейшее в Египте кладбище домашних животных. Принципиальным отличием этого захоронения от других является то, что животные во время погребения не были мумифицированы.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:46 Армия
Видео
С-400 «Триумф», «Ураганы» и «Грады»: под Самарой прошла первая тренировка парада Победы
17:08 В стране и мире
Видео
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
16:04 Эксклюзив
Видео
Пламя среди моря: что известно о пожаре на борту траулера в Охотском море
14:27 Армия
Видео
Филигранная работа: экипажи Ил-78 и Су-34 ЦВО продемонстрировали дозаправку в воздухе
13:00 В стране и мире
Видео
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Популярное
Популярное
Тулеев раскрыл тайну кузбасского «снежного человека»
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Блогер Эдвард Бил не сдержал эмоций, рассказывая о ДТП на Садовом
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.