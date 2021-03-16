Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Египте обнаружили древний христианский монастырь

Алена Миронова
10:11 16.03.2021
Стены церкви украшают религиозные надписи и библейские отрывки на греческом языке.
В Египте обнаружили древний христианский монастырь
© Фото: moantiquities, Facebook
Читайте нас на:

Археологи из Норвегии и Франции обнаружили руины древнего христианского монастыря IV-VII веков с тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями на территории.

На стенах помещений нашли изображения с коптскими надписями. Глава совместной французско-норвежской археологической группы Виктор Гика отметил, что в результате третьих раскопок миссии в прошлом году удалось обнаружить 19 построек и церковь, вырезанную в скале. Стены церкви украшают религиозные надписи и библейские отрывки на греческом языке. Об этом сообщает Daily Mail.

Как считают ученые, все эти находки позволят более детально изучить историю образования, жизнь и быт первых монашеских общин в Египте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.