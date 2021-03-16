В Египте обнаружили древний христианский монастырь

Археологи из Норвегии и Франции обнаружили руины древнего христианского монастыря IV-VII веков с тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями на территории.

На стенах помещений нашли изображения с коптскими надписями. Глава совместной французско-норвежской археологической группы Виктор Гика отметил, что в результате третьих раскопок миссии в прошлом году удалось обнаружить 19 построек и церковь, вырезанную в скале. Стены церкви украшают религиозные надписи и библейские отрывки на греческом языке. Об этом сообщает Daily Mail.

Как считают ученые, все эти находки позволят более детально изучить историю образования, жизнь и быт первых монашеских общин в Египте.