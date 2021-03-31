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Надежная защита для хвостатых: как проходила разработка первой в мире вакцины от COVID-19 для животных

Виктория Косогляденко
Светлана Иванова
20:31 31.03.2021
Российская вакцина «Корнивак-Ков» вызвала интерес со стороны многих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первую и пока единственную в мире вакцину от коронавируса для животных изобрели ученые в России. О регистрации препарата «Корнивак-Ков» в среду, 31 марта, сообщили в Россельхознадзоре.

Препарат прошел испытания на кошках, собаках, кроликах, норках и лисах. В результате вакцинации у всех животных в 100 процентах случаев появились антитела.

Разработкой занимались специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» во Владимире. Сначала «Корнивак-Ков» испытали на грызунах, потом уже перепроверили на кошках, а затем и на других животных. Всего на клинические испытания ушло полгода. Сейчас вакцина прошла уже все тесты.

Получили спасительный укол и норки. Препарат поможет защитить от истребления все пушное семейство, что произошло в Дании, где осенью и зимой 2020 года власти казнили тысячи животных.

Зоозащитники до сих пор не могут забыть ту расправу над норками, которых травили газом, а потом закапывали в огромные котлованы. Причина заключалась в том, что тогда никто не знал, способны ли норки передать коронавирус человеку, и датские власти приняли решение полностью истребить популяцию норок. Причем, большинство из них были здоровы.

Молекулярный биолог Софья Романюк, комментируя истребление норок в Дании, назвала случившее жестокостью нового уровня.

«Это само по себе является неэтичным! Эта жестокость выходит на новый уровень. Например, когда тысячи животных помещаются в газовые камеры, что только повышает вероятность их более долгой и мучительной смерти», - заявила Романюк.

Благодаря разработке вакцины от коронавируса для животных у фермеров по всему миру появилась возможность обезопасить своих зверей. Вакцинация «Корнивак-Ков» проходит в два этапа. Иммунитет появляется уже через 14 дней и сохраняется как минимум полгода.

Уже в апреле вакцина поступит в массовое производство. И станет доступной не только владельцам крупных питомников и  звероферм. Но и всем, кто захочет сделать прививку своему домашнему любимцу.

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