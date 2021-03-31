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В Россельхозе показали, как вакцинируют норку и кролика от коронавируса

Алена Миронова
10:56 31.03.2021
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных. Массовое производство препарата «Карнивак-Ков» может начаться уже в апреле. 
В Россельхозе показали, как вакцинируют норку и кролика от коронавируса
© Фото: Россельхознадзор
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Первая в мире вакцина против коронавируса для животных «Карнивак-Ков»  зарегистрирована в России. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве поделились успешными результатами клинических испытаний на норках и кроликах - у всех участников эксперимента появились антитела. Срок действия такой иммунной защиты, по предварительным данным, составляет не менее полугода.

Препарат является первым и единственным в мире на сегодняшний день профилактическим средством от новой коронавирусной инфекции, предназначенным для животных. Как отметил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, массовое производство вакцины может начаться уже в апреле. Вакцина клинически испытывалась с октября 2020 года. 

Ранее директор института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске распространения коронавируса среди животных. Академик РАН призвал человечество быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.

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