В Россельхозе показали, как вакцинируют норку и кролика от коронавируса

Первая в мире вакцина против коронавируса для животных «Карнивак-Ков» зарегистрирована в России. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве поделились успешными результатами клинических испытаний на норках и кроликах - у всех участников эксперимента появились антитела. Срок действия такой иммунной защиты, по предварительным данным, составляет не менее полугода.

Препарат является первым и единственным в мире на сегодняшний день профилактическим средством от новой коронавирусной инфекции, предназначенным для животных. Как отметил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, массовое производство вакцины может начаться уже в апреле. Вакцина клинически испытывалась с октября 2020 года.

Ранее директор института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске распространения коронавируса среди животных. Академик РАН призвал человечество быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.