Опубликованы кадры арсенала внутри коттеджа «мытищинского стрелка» в Вешках

В Следственном комитете России опубликовали видео осмотра внутренностей дома стрелка из Вешек Владимира Барданова, 10 часов оборонявшего свое жилище от прибывших правоохранителей.

На кадрах следователей показана комната, полная самого различного вооружения: в ролике виден десяток гранат, разложенных на матрасе на полу, и множество коробок с патронами на кровати рядом. Сотрудники СКР проводят осмотр и опись имущества Барданова.

Накануне он в течение нескольких часов обстреливал из окна дома прибывших к нему с проверкой по подозрению в незаконном обороте оружия сотрудников уголовного розыска. В ходе спецоперации был ранен в ногу один спецназовец, а сам стрелок погиб в результате начавшегося на чердаке здания пожара. От многоэтажного коттеджа остались руины, а крыша дома выгорела полностью.