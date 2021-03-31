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Одни руины: кадры сгоревшего дома «мытищинского» стрелка сняли с соседнего участка

Светлана Головина
Алексей Кошкин
08:18 31.03.2021
На месте продолжают работать следователи и взрывотехники.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковных Вешках, где накануне сотрудники Росгвардии провели штурм коттеджа, из которого вел стрельбу местный житель Владимир Барданов, по-прежнему стоит оцепление. Корреспонденту «Звезды» Алексею Кошкину  удалось пробраться в соседний от сгоревшего дома участок и показать, что осталось после пожара.

На кадрах видно, что от нескольких этажей остались одни руины, крыша дома выгорела полностью. На месте продолжают работать следователи и взрывотехники.  

Утром, 30 марта, в дом к мужчине, подозревающегося в причастности к незаконному обороту оружия, прибыли сотрудники правоохранительных органов с обыском. В ответ на это гражданин оказал активное вооруженное сопротивление, после чего уже вечером взорвал лестницу, чтобы силовики не смогли зайти на второй этаж, где он забаррикадировался.

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