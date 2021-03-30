Грязные политические игры: политолог рассказал, что скрывается за «озабоченностью» США из-за доклада ВОЗ о происхождении COVID-19

Реальное происхождение COVID-19 интересует лишь ученых и специалистов по эпидемиологии, тогда как на политической арене эта тема представляет собой повод для манипуляций.

Об этом в комментарии «Звезде» рассказал директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, комментируя недавнюю публикацию доклада Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и реакцию на документ со стороны США и некоторых других стран.

По мнению политолога, независимо от заключения ВОЗ о происхождении COVID-19 США найдут повод возложить ответственность на Китай, который в свою очередь пойдет в ответное «наступление», в результате разговор примет форму «обмена любезностями», считает эксперт.

По словам Маслова, реальных причин не доверять выводам ВОЗ нет. Во-первых, американские эксперты наравне со специалистами из других стран могли участвовать в расследовании организации в Ухане. Во-вторых, как указал политолог, если бы Вашингтон имел реальные доказательства, что Пекин со своей стороны на начальной стадии заболеваемости умолчал о размахах эпидемии, они были бы предъявлены.

«Пока мы видим политическую игру, которая происходит в циничном виде. Им плевать, что люди до сих пор болеют, умирают, над чем и надо сейчас задумываться», - подчеркнул специалист.

Маслов добавил, что сложившаяся ситуация между Китаем и США представляет собой не просто спор о коронавирусе, а пересмотр геополитического влияния в мире.

«Речь идет о том, что Китай начинает претендовать на более важное место в мире. США продумывают, как его не пустить в этот мир», - сказал Маслов.

Он добавил, что проявлением этой политической игры со стороны Америки является в том числе ограничение распространения китайской экономики и китайских технологий, обвинения, адресованные Пекину, в нарушении прав человека. По сути, Вашингтон пытается дискредитировать Китай как страну, которая делает «что-то полезное для этого мира», резюмировал политолог.