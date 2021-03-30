В США «озабочены» докладом ВОЗ о происхождении COVID-19

Соединенные Штаты Америки и 13 других стран выразили «озабоченность» в связи с недавно опубликованным экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса.

«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», - говорится в сообщении Госдепартамента США.

К заявлению присоединились Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости дополнительной проверки версии появления SARS-CoV-2 в результате утечки из лаборатории. Он подчеркнул, что это гипотеза является «крайне маловероятной».