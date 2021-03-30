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В Китае ищут «сообщников» летучих мышей, передавших от них к людям COVID-19

Константин Коковешников
20:02 30.03.2021
Миссия ВОЗ в Поднебесной пока не может с точностью установить вид других животных, но прямой путь заражения людей коронавирусом от летучих мышей - уже исключен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Загадка, которая будоражила умы ученых по всему миру - откуда пришел на планету новый коронавирус - пока так и остается не раскрытой. Однако эксперты ВОЗ, проведя почти месяц в Китае, все же установили: заболевание, изменившее мир, не было результатом утечки из лаборатории в Ухане, на чем так настаивали в США.

«Поводом для этого стал большой генетический архив коронавирусов летучих мышей, собранный в институте вирусологии в Ухане после эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Возможно, именно поэтому признавать результаты миссии ВОЗ в Вашингтоне не спешат. Во всем видят руку Китая», - заявил глава миссии ВОЗ в Ухане Питер Бен Эмбарек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил об опасениях в их стране, описание методологии и процесса проведения анализов, которые вошли в доклад ВОЗ, организации «по-видимому помогло написать правительство в Пекине».

Однако в самом Китае также имеют право быть недовольными результатами миссии ВОЗ. Версия местных властей - о том, что коронавирус появился за пределами Китая и был завезен туда на замороженных продуктах питания - названа возможной, но все же признана учеными маловероятной.

Наиболее вероятной версией остается природная. Не исключено, что у летучей мыши, которая до сих пор считается «основной подозреваемой», был и «сообщник» - промежуточное звено, подхватившее заболевание. Им могла быть кошка, норка или панголин. Еще одна версия - свинья - родилась уже у новосибирских ученых, которые занимались разработкой российской вакцины.

«По уровню вирус-продукции, а мы исследовали этот вопрос, когда работали над инактивированной вакциной, она превосходила клетки виро, которыми обычно пользуются для таких целей. Поэтому ситуация со свиньями на самом деле недооценена», - заявил «Звезде» профессор вирусологии Александр Чепурнов, 

Эксперты ВОЗ почти две недели посещали китайские больницы, изучали карты пациентов и общались с врачами. Конечно же, съездили на тот самый рынок в Ухане, где, как считали изначально, и появилось заболевание. Потом выяснилось, что это, скорее всего, - не так. Первые вспышки заболевания одновременно фиксировали в разных местах.

Как выяснилось, с распространением COVID-19 совпал переезд одной из лабораторий в Ухане. Но ни о каких инцидентах, с ним связанных, официально ВОЗ не сообщали. Что это - как ни еще один повод для многочисленных спекуляций и конспирологических споров, которые пока не утихают в различных уголках мира.

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