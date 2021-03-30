Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о стрельбе в Подмосковье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о стрельбе, которую открыл житель подмосковного поселка Новые Вешки по правоохранителям. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», - сказали в Следственном Комитете РФ.

Спецоперация на месте происшествия уже закончена. В ней принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета и Росгвардии. Во время штурма огнестрельное ранение получил сотрудник спецподразделения. Как только что стало известно, сам стрелок мог погибнуть во время пожара.

Сегодня утром к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Однако он сразу бросил в них гранаты. Когда в Новые Вешки прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. К вечеру 61-летний житель поселка взорвал лестницу в своем доме, чтобы силовики не смогли проникнуть на второй этаж, где он забаррикадировался.