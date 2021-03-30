Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Автоматы торчали прямо из окон»: очевидец рассказал, как стрелок в Вешках готовился обороняться от полиции

Валентина Пескова
18:40 30.03.2021
В подмосковном округе Мытищах правоохранители до сих пор продолжают штурм загородного дома, в котором забаррикадировался его взрослый хозяин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Мытищинский стрелок» начал устанавливать оружейные заслоны с самого раннего утра, готовясь оказать вооруженное и серьезное сопротивление представителям правоохранительных органов. Как рассказал «Звезде» очевидец, проживающий в поселке Вешки, он с товарищем отчетливо видел дула различных видов оружия в оконном проеме загородного дома 61-летнего пенсионера.

«Все началось уже в девять часов утра. Мы видели в окне, как там что-то загорелось и какая-то вспышка была. И то, что там у кого стояли автоматы, какая-то снайперская винтовка вроде бы. Прямо видно было, что там в оконных проемах стоит какое-то оборудование с оружием. Но самого этого мужчину мы не знаем», - сообщил Андрей Исхоел.

Штурм загородного дома ведется до сих пор, и обезвредить, как и проникнуть в дом ко взрослому мужчине, к которому сотрудники ФСБ и МВД утром пришли для проверки информации о незаконном хранении оружия, пока не получается. Пенсионер оказывает ожесточенное сопротивление: после того, как он сразу же не впустил силовиков в дом, он открыл по ним стрельбу, а позже - бросил две гранаты.

По данным источников некоторых СМИ, какое-то время назад стрелок взорвал у себя в доме лестницу, чтобы к нему невозможно было подняться на второй этаж, где он укрывается. На месту ЧП также находится расчет пожарных МЧС РФ.

О посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов уже возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). По предварительным данным, никто не пострадал, а мужчина находится в доме - один.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:18 В стране и мире
Видео
Спецназовец ранен во время штурма дома в Мытищах, где мужчина устроил стрельбу
17:36 В стране и мире
Видео
«На пианино играть смогу»: Стриженова записала видео после операции на руке
16:36 В стране и мире
Видео
На судостроительном заводе под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер с людьми
14:06 Эксклюзив
Видео
Москвичам пообещали затяжной дождь в ближайшие сутки
13:49 В стране и мире
Видео
Устроивший стрельбу в Мытищах мужчина бросил в правоохранителей две гранаты
Популярное
Популярное
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.