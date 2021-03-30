«Автоматы торчали прямо из окон»: очевидец рассказал, как стрелок в Вешках готовился обороняться от полиции

«Мытищинский стрелок» начал устанавливать оружейные заслоны с самого раннего утра, готовясь оказать вооруженное и серьезное сопротивление представителям правоохранительных органов. Как рассказал «Звезде» очевидец, проживающий в поселке Вешки, он с товарищем отчетливо видел дула различных видов оружия в оконном проеме загородного дома 61-летнего пенсионера.

«Все началось уже в девять часов утра. Мы видели в окне, как там что-то загорелось и какая-то вспышка была. И то, что там у кого стояли автоматы, какая-то снайперская винтовка вроде бы. Прямо видно было, что там в оконных проемах стоит какое-то оборудование с оружием. Но самого этого мужчину мы не знаем», - сообщил Андрей Исхоел.

Штурм загородного дома ведется до сих пор, и обезвредить, как и проникнуть в дом ко взрослому мужчине, к которому сотрудники ФСБ и МВД утром пришли для проверки информации о незаконном хранении оружия, пока не получается. Пенсионер оказывает ожесточенное сопротивление: после того, как он сразу же не впустил силовиков в дом, он открыл по ним стрельбу, а позже - бросил две гранаты.

По данным источников некоторых СМИ, какое-то время назад стрелок взорвал у себя в доме лестницу, чтобы к нему невозможно было подняться на второй этаж, где он укрывается. На месту ЧП также находится расчет пожарных МЧС РФ.

О посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов уже возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). По предварительным данным, никто не пострадал, а мужчина находится в доме - один.