«Мытищинский стрелок» оказывает ожесточенное сопротивление полиции

Открывший стрельбу по полицейским при задержании житель подмосковного села Вешки оказывает сопротивление правоохранителям. По данным «Интерфакса», 61-летний мужчина, возможно, поджег собственный склад с нелегальным оружием.

«При попытке задержания мужчина оказал ожесточенное сопротивление. Он заблокировался на этаже и начал отстреливаться. Раздались два хлопка, похожих на взрыв гранаты», - сообщил источник агентству.

Очевидец из числа жителей поселка сообщил корреспонденту «Звезды», что пенсионер начал обороняться уже с девяти часов утра. В окне дома взрослого мужчины жители отчетливо видели дуло снайперской винтовки или какого-то похожего на нее огнестрельного оружия, которое он установил на подоконнике.

Как сообщили ранее в ГУ МВД России по Московской области, сотрудники ФСБ и МВД утром 30 марта пришли в частный дом в городском округе Мытищи «для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения». В ответ 61-летний пенсионер, не пустив силовиков в дом, открыл по ним стрельбу, а позже бросил две гранаты.

О посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов уже возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). По предварительным данным, никто не пострадал, а мужчина находится в доме один.