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Аварию Ever Given в Суэцком канале объяснили «проклятием фараонов»

Светлана Иванова
14:53 30.03.2021
Пользователи соцсетей связали череду несчастий в Египте с планами властей перевезти на новое место древние мумии.
Аварию Ever Given в Суэцком канале объяснили «проклятием фараонов»
© Фото: Cindy Miller Hopkins, Globallookpress
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Инцидент в Суэцком канале, где на протяжении шести дней из-за севшего на мель судна Ever Given была остановлена навигация, связали с другими несчастьями, произошедшими в Египте. В частности, пользователи Сети усмотрели общее между происшествием в Суэцком канале, столкновением двух поездов на железной дороге в Сохаге, где, по официальным данным, жертвами стали 19 человек, и обрушением жилого дома в Каире, которое унесло жизни 18 человек.

По мнению некоторых людей, причина несчастий кроется в планах властей страны перевезти на новое место 22 древнеегипетские мумии, включая царя Рамсеса II и царицу Яхмос-Нефертари.

По данным Daily Mail, перевезти мумии из Египетского музея на площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате планируют 3 апреля.

При этом пользователи соцсетей напомнили про «проклятие фараонов», согласно которому якобы «смерть настигнет быстро тех, кто нарушит покой властителя».

Археологи, в свою очередь, уверили, что все разговоры про «проклятие фараонов» является исключительно древней легендой, не имеющей никакого отношения к действительности. Специалисты также напомнили, что знаменитый случай, когда в 1922 году некоторые археологи умерли после вскрытия гробницы Тутанхамона, объясняется заражением микробами, размножавшимися в спертом воздухе запертых гробниц на протяжении тысячелетий и затем попавшими в легкие исследователей.

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