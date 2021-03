В стране и мире Аварию Ever Given в Суэцком канале объяснили «проклятием фараонов» Светлана Иванова Пользователи соцсетей связали череду несчастий в Египте с планами властей перевезти на новое место древние мумии. © Фото: Cindy Miller Hopkins, Globallookpress Читайте нас на: Инцидент в Суэцком канале, где на протяжении шести дней из-за севшего на мель судна Ever Given была остановлена навигация, связали с другими несчастьями, произошедшими в Египте. В частности, пользователи Сети усмотрели общее между происшествием в Суэцком канале, столкновением двух поездов на железной дороге в Сохаге, где, по официальным данным, жертвами стали 19 человек, и обрушением жилого дома в Каире, которое унесло жизни 18 человек. По мнению некоторых людей, причина несчастий кроется в планах властей страны перевезти на новое место 22 древнеегипетские мумии, включая царя Рамсеса II и царицу Яхмос-Нефертари. По данным Daily Mail, перевезти мумии из Египетского музея на площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате планируют 3 апреля. При этом пользователи соцсетей напомнили про «проклятие фараонов», согласно которому якобы «смерть настигнет быстро тех, кто нарушит покой властителя». Археологи, в свою очередь, уверили, что все разговоры про «проклятие фараонов» является исключительно древней легендой, не имеющей никакого отношения к действительности. Специалисты также напомнили, что знаменитый случай, когда в 1922 году некоторые археологи умерли после вскрытия гробницы Тутанхамона, объясняется заражением микробами, размножавшимися в спертом воздухе запертых гробниц на протяжении тысячелетий и затем попавшими в легкие исследователей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика