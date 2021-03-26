Опубликованы кадры изнутри искореженного поезда, попавшего в аварию в Египте
Отмечается, что один поезд врезался в другой сзади. В итоге с рельсов сошли три вагона.
© Видео: AhmedElbaqry, Twitter © Фото: Egypt Today Magazine, Twitter
В социальных сетях появилось видео с места столкновения двух пассажирских поездов в Египте. По данным СМИ, в результате аварии погибли 32 человека, еще 66 получили ранения.
Премьер-министр Египта отдал распоряжение помочь пострадавшим. Службы здравоохранения направили на место 36 машин скорой помощи.
Отмечается, что один поезд врезался в другой сзади. В итоге с рельсов сошли три вагона.