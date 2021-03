В стране и мире Навигация по Суэцкому каналу официально возобновлена Алексей Курильченко В управлении канала ведут работы по устранению скопления судов. © Фото: Suez Canal Authority dpa Globallookpress Читайте нас на: После снятия с мели контейнеровоза Ever Given, навигация по Суэцкому каналу была успешно возобновлена. В управлении заявили о начале работ по устранению скопления судов - до утра вторника через канал должны пройти более 100 кораблей. «Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон», - цитирует ТАСС слова главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель и ставший причиной блокировки канала, вернули обратно в фарватер, судно отбуксировали к озеру, где его осмотрят специалисты. Движение через Суэцкий канал было заблокировано почти неделю. Порядка 500 кораблей оказались в пробке. Экономический ущерб от простоя ежедневно достигал 10 миллиардов долларов. Многие суда не стали ждать открытия канала и отправились в Европу вокруг Африки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика