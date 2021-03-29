В Шереметьево встретили российских фигуристок под гимн и аплодисменты

Российскую сборную по фигурному катанию встретили в аэропорту Шереметьево под национальный гимн и аплодисменты. Спортсмены вернулись на Родину после триумфального выступления на чемпионате мира в Стокгольме.

«Да, конечно очень жалко было, что не было зрителей. Очень было грустно выступать, когда так мало народу. Но я рада, что он состоялся хотя бы так, потому что мы очень ждали этот чемпионат мира»‎, - поделилась Александра Трусова, бронзовый призер чемпионата.

Домой фигуристы привезли шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Этот чемпионат стал самым успешным с 1999 года. Все ступени пьедестала в одиночном катании заняли российские фигуристки - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова. Наши спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата в танцах на льду. Стоит отметить, что эта золотая награда в танцах на льду в рамках чемпионата мира стала для России первой за последние 12 лет.