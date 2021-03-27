Российские фигуристы принесли стране первое за 12 лет золото ЧМ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото Чемпионата мира в Стокгольме в танцах на льду. Россияне хорошо откатали свой произвольный танец, который не оставил судей равнодушными. Стоит отметить, что эта золотая награда в танцах на льду в рамках ЧМ стала для РФ первой за последние 12 лет.

Второе место досталось представителям США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Бронза у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Наши спортсмены по результатам выступления в рамках мирового первенства в шведской столице, гарантировали себе по три путевки в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и соревнованиях спортивных пар.