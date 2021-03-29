Туктамышева рассказала о «буре эмоций и слезах счастья» от серебра чемпионата мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию среди женщин, рассказала, что уже в ближайшие время начнет подготовку к следующему турниру - командному чемпионату мира, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля. Об этом журналистам рассказала сама спортсменка в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда вернулись фигуристы - участники международного первенства.

«Сразу к тренировкам, выдохну один-два дня, и приступим, потому что скоро командный чемпионат, надо готовиться», - рассказала Туктамышева.

Она добавила, что прошедший в Стокгольме чемпионат мира принес ей бурю эмоций.

«Я очень счастлива, давно таких бурных эмоций не было в моей жизни», - отметила фигуристка.

Она также призналась, что расплакалась в Kiss and Сry от счастья, когда увидела свои оценки. При этом Туктамышева не стала считать прошедший чемпионат самым эмоциональным в своей жизни, по ее признанию, были турниры и более яркие на эмоции.



Елизавета Туктамышева, ставшая вице-чемпионкой среди одиночниц, Анна Щербакова и Александра Трусова, завоевавшие золото и бронзу соответственно, сенсационно обыграли всех остальных соперниц. Впервые в истории России сразу три спортсменки поднялись на подиум чемпионата мира по фигурному катанию.



Серебряная награда Туктамышевой стала вторым титулом россиянки, завоеванным на главном международном первенстве: в 2015 году фигуристка выиграла золото. В арсенале спортсменки также золото чемпионата Европы в 2015 году, победа в финале Гран-при в 2014-м и бронза в 2018-м.