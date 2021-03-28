Британский боксер Уайт назвал россиянина Поветкина великим воином

Британский боксер Диллиан Уайт назвал россиянина Александра Поветкина великим воином. Уайт поблагодарил его за бой и обратился к своей команде и фанатам.

«Спасибо моей команде, я чувствовал вашу поддержку. Александр Поветкин, ты великий воин, уважение. Фанаты, я дарю вам эту победу», - написал Уайт на своей странице в Instagram.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю призвал проявить уважение к любому решению, которое Поветкин примет после боя. Накануне россиянин в 12-раундовом поединке в Гибралтаре проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Спортсмены встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел летом прошлого года, Александр Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. После этого британский боксер воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте.