Поветкин проиграл Уайту и утратил временный титул чемпиона WBC

Российский спортсмен Александр Поветкин в 12-раундовом поединке в Гибралтаре проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, россиянин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Спортсмены встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел летом прошлого года, Александр Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. После этого британский боксер воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте, передает ТАСС.

Временный титул позволил бы Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. В активе у россиянина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.