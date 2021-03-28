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Поветкин проиграл Уайту и утратил временный титул чемпиона WBC

Виктория Ивашечкина
02:34 28.03.2021
Временный титул позволил бы россиянину провести поединок с действующим чемпионом мира, которым является британец Тайсон Фьюри.
Поветкин проиграл Уайту и утратил временный титул чемпиона WBC
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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Российский спортсмен Александр Поветкин в 12-раундовом поединке в Гибралтаре проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, россиянин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Спортсмены встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел летом прошлого года, Александр Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. После этого британский боксер воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте, передает ТАСС.

Временный титул позволил бы Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. В активе у россиянина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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