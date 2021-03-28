Цзю призвал принять любое решение Поветкина после поражения в бою с Уайтом

Российские поклонники бокса должны поддержать Александра Поветкина и принять любое его решение после поражения в бою с британцем Диллианом Уайтом. Об этом заявил бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю.

«К огромному сожалению, реванш состоялся, и Александр Поветкин проиграл, угол выбросил полотенце. Какое бы решение Саша ни принял, мы должны поддержать его. Он всегда наш чемпион», - написал Цзю на своей странице в Instagram.

Накануне россиянин в 12-раундовом поединке в Гибралтаре проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Спортсмены встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел летом прошлого года, Александр Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. После этого британский боксер воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте.