Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса
Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва готова помочь Египту разблокировать канал.
© Фото: РОГОЗИН, Telegram
Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал новый снимок Суэцкого канала. Фотографию из космоса он разместил в своем Telegram-канале.
На снимке видно, как проводятся работы по тому, чтобы освободить судно.
«Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели», - написал глава госкорпорации.
Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва готова помочь Египту разблокировать Суэцкий канал, который из-за простоя ежедневно теряет более 9,5 миллиарда долларов.
Судно Ever Given село на мель 23 марта. Накануне попытка освободить контейнеровоз не увенчалась успехом.