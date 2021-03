В стране и мире Российский посол заявил о готовности РФ помочь Египту разблокировать Суэцкий канал Иван Линдеманн Просьб о помощи с египетской стороны на данный момент не поступало, отметил Георгий Борисенко. © Фото: Ever Given, globallookpress Читайте нас на: Суэцкий канал - это важная для всего мира водная артерия. Россия готова помочь Египту освободить контейнеровоз Ever Given, севший на мель. Об этом заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Он отметил, что Москва очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале. «Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится», - сказал дипломат РИА Новости. Просьб о помощи с египетской стороны на данный момент не поступало, отметил Борисенко. Накануне попытка снять судно с мели не увенчалась успехом. Контейнеровоз вновь попытаются разблокировать в воскресенье, 28 марта, во время прилива. По данным администрации Суэцкого канала, в пробке стоят уже более 320 судов. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что от простоя канала ежедневный убыток превышает 9,5 миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика