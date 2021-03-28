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Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку

Иван Линдеманн
15:00 28.03.2021
Отмечается, что кабмин региона будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава.
Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку
© Фото: Federation Council of Russia, via Globallookpress
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Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку правительство региона.

«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области», - говорится в постановлении на сайте правительства.

Отмечается, что кабмин региона будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Напомним, что Мельниченко был назначен врио пензенского губернатора указом Владимира Путина от 26 марта. Прежний глава региона Иван Белозерцев был отправлен президентом в отставку в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как Басманный суд на два месяца арестовал чиновника, руководившего областью с 2015 года.

Белозерцева подозревают в получении взяток на общую сумму более 31 миллиона рублей. По версии следствия, за деньги бывший глава региона оказывал содействие группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям. Также по данному делу проходят еще пять человек.

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