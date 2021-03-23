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Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия

Иван Линдеманн
21:23 23.03.2021
По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года глава региона получил взяток более чем на 31 миллион рублей.
Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия
© Фото: Иван Белозерцев, "ВКонтакте"
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Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в Кремле. 

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», - сказано в подписанном президентом указе.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне Басманный суд Москвы до 20 мая арестовал Ивана Белозерцева. Такие же сроки получили пять других фигурантов дела о коррупции. По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области получил взяток более чем на 31 миллион рублей. Деньги и драгоценности главе регионе, как заявляют в СК, передавали директор группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель и глава ОАО «Фармация» Антон Колосков. Взамен Белозерцев помог «Биотэк» в тендере на госзакупки. 

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