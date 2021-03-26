Путин назначил Мельниченко врио главы Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
«Президент провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области», - сказано в сообщении.
Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.
Предыдущий губернатор региона, Иван Белозерцев, ранее был отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Напомним, Белозерцев подозревается во взяточничестве. По версии следствия, он получал многомиллионные суммы от предпринимателей за покровительство. Двадцать второго марта Басманный суд столицы арестовал экс-губернатора на два месяца.