В стране и мире Путин назначил Мельниченко врио главы Пензенской области Роман Захаров Указ о назначении Олега Мельниченко на новую должность распространила пресс-служба Кремля. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Об этом информирует пресс-служба главы государства. «Президент провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области», - сказано в сообщении. Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания. Предыдущий губернатор региона, Иван Белозерцев, ранее был отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Напомним, Белозерцев подозревается во взяточничестве. По версии следствия, он получал многомиллионные суммы от предпринимателей за покровительство. Двадцать второго марта Басманный суд столицы арестовал экс-губернатора на два месяца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика