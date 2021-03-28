Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намеренно не сообщает, каким из трех российских препаратов от коронавируса он был вакцинирован, об этом осведомлен только его врач.

«Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал. Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни Попова, я никому этого не говорю. Это одна из наших трех прививок», - сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее сообщалось, что глава государства чувствует себя хорошо после прививки. О планах сделать прививку от COVID-19 Путин рассказал в понедельник, 22 марта.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс вакцинации президента не будет фиксироваться на видео, так как Путин не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами.