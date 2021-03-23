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В Кремле рассказали, почему Путин отказался прививаться «под камеры»

Ян Брацкий
12:56 23.03.2021
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался рассказать, какую из российских вакцин от коронавируса выбрал президент.
В Кремле рассказали, почему Путин отказался прививаться «под камеры»
© Фото: Willfried Wende, Pixabay
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Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен публично вакцинироваться от коронавируса. Глава государства не является сторонником подобных мер под камеры. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее, и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», - сказал Песков.

Какую российскую вакцину глава государства выбрал для прививки, в Кремле раскрывать не стали. По словам Пескова, последнее слово останется за врачом, а все российские лекарственные препараты одобрены к использованию.

«Мы не будем специально говорить какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», - добавил пресс-секретарь президента.

Песков еще раз акцентировал внимание на рабочем графике президента. С его слов, где будет происходить вакцинация, в рабочем кабинете главы государства или медучреждении, также решит врач. Все необходимые манипуляции будут завершены в максимально короткий срок, чтобы не отвлекать Путина от работы, добавил он.

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