В Кремле рассказали, как Путин чувствует себя после вакцинации
Как ожидается, в среду, 24 марта, Владимир Путин проведет полноценный рабочий день.
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Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
В сообщении отмечается, что глава государства чувствует себя хорошо после вакцинации. В среду, 24 марта, он, как ожидается, проведет полноценный рабочий день.
О планах сделать прививку для профилактики COVID-19 российский лидер рассказал днем ранее, 22 марта. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс вакцинации Путина не будет фиксироваться на видео, так как глава государства не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами.
В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер.