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В Кремле рассказали, как Путин чувствует себя после вакцинации

Роман Захаров
21:03 23.03.2021
Как ожидается, в среду, 24 марта, Владимир Путин проведет полноценный рабочий день.
В Кремле рассказали, как Путин чувствует себя после вакцинации
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. 

В сообщении отмечается, что глава государства чувствует себя хорошо после вакцинации. В среду, 24 марта, он, как ожидается, проведет полноценный рабочий день. 

О планах сделать прививку для профилактики COVID-19 российский лидер рассказал днем ранее, 22 марта. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс вакцинации Путина не будет фиксироваться на видео, так как глава государства не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами. 

В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер

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