В Кремле рассказали, как Путин чувствует себя после вакцинации

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

В сообщении отмечается, что глава государства чувствует себя хорошо после вакцинации. В среду, 24 марта, он, как ожидается, проведет полноценный рабочий день.

О планах сделать прививку для профилактики COVID-19 российский лидер рассказал днем ранее, 22 марта. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс вакцинации Путина не будет фиксироваться на видео, так как глава государства не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами.

В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер.