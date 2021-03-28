Путин объяснил свой отказ прививаться от COVID-19 на камеру

Президент России Владимир Путин объяснил нежеланием обезьянничать свой отказ прививаться от коронавируса на камеру. Глава государства отметил, что желающие сфальсифицировать укол сделают это, показав на камеру инъекцию витаминами или физраствором.

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», - сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На этой неделе глава государства привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса. Через две недели Путину предстоит повторный укол.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов от прививки у Путина не было и он чувствует себя нормально. Представитель Кремля также объяснил отказ президента от публичной вакцинации тем, что он и без этого делает очень многое для популяризации российской вакцины в мире. Ранее Владимир Путин отметил, что для окончательной отмены всех антиковидных ограничений необходимо сохранить темпы вакцинации населения и привить около 70 процентов россиян.